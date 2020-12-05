Латыпов рассказал, что помешало ему попасть в топ-15 в гонке преследования на этапе КМ

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в мужской гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия)

«Ставил задачу максимально отработать на рубежах и постепенно приближаться к лидерам. Начало гонки было хорошим, два рубежа на ноль. Но ошибки на третьем рубеже помешали попасть в топ-15.

Промахи? Работал в быстром темпе, хотел попасть, но не удалось. С какими-то задачами сегодня справился, с какими-то — нет. Остаётся проанализировать, исправить недочёты и двигаться к победам», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».



Напомним, Эдуард стал лучшим из россиян, финишировав на 21-м месте. Александр Логинов показал 24-е время, Матвей Елисеев – 28-е, Антон Бабиков – 52-е.