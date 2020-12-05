Логинов: не пойму, почему не могу отработать так, как умею. Но всё приходит потихоньку

Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итог выступления в мужской гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
«Достаточно ветреная погода, поэтому на пристрелке все понимали, что очень многое решит стрельба. Она у меня не получилась, потерял стрельбу. Не пойму, почему не могу отработать как умею. Сейчас явно не моя стрельба. На трассе ощущения вполне нормальные, скорость постепенно приходит. Контактные гонки тем и сложны, что у всех на трассе есть сильные отрезки — подъёмы, равнины. Было тяжеловато, что на участках, где могу идти быстрее, приходилось немного втыкаться в кого-то.
Эстафета? Всё равно, какой этап бежать. Главное — максимум помощи команде. Усталости нет. Готовность не максимальная, но всё приходит потихоньку», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
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