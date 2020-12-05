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Ирина Казакевич прокомментировала выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти

Ирина Казакевич прокомментировала выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

23-летняя дебютантка сборной России по биатлону Ирина Казакевич прокомментировала выступление в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

«Многие нервничают? Да, было такое переживание сегодня. У меня достаточно мало опыта в эстафетах, особенно в эстафетах международного уровня. Но внутри было спокойствие. Даже не уверенность, а спокойствие. Хотя волнение присутствовало ещё со вчерашнего вечера.

Как себя успокоить? Подумала, что это эстафета, нужно взять себя в руки, и последние выстрелы уже хорошо доработала. Поторопилась, наверное, с первыми двумя дополнительными и уже ошибаться нельзя было», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

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