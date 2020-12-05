Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая

Сборная Швеции уверенно выиграла женскую эстафету 4х6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Второе место заняли французские спортсменки. Бронзовыми призёрами стали биатлонистки из Германии.

Женская сборная России нестабильно выступила в эстафете, но в итоге стала четвёртой. Стартовавшая первой Евгения Павлова взяла по два дополнительных патрона на каждом огневом рубеже и прибежала на финиш этапа восьмой, с отставанием от лидера на 43,8 секунды. Дебютантка эстафетных гонок Ирина Казакевич справилась с этапом: взяла только три дополнительных патрона и вывела россиянок на седьмое место. Светлана Миронова подходила к «стойке» третьего этапа, имея шансы уйти со стрельбища в тройке лучших, но вместо этого увеличила дистанцию на два штрафных круга. Эстафету Ульяне Кайшевой Миронова передала восьмой, с отставанием от лидера на 2,5 минуты. Кайшева показала качественную стрельбу и вывела сборную России на четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия

Женщины. Эстафета, 4х6 км

1. Швеция – 1:12.44,5 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).

2. Франция – отставание 9,6 (0+9)

3. Германия – +43,9 (0+12)

4. Россия – +2.31,3 (2+11).