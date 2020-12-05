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Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная Швеции уверенно выиграла женскую эстафету 4х6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Второе место заняли французские спортсменки. Бронзовыми призёрами стали биатлонистки из Германии.

Женская сборная России нестабильно выступила в эстафете, но в итоге стала четвёртой. Стартовавшая первой Евгения Павлова взяла по два дополнительных патрона на каждом огневом рубеже и прибежала на финиш этапа восьмой, с отставанием от лидера на 43,8 секунды. Дебютантка эстафетных гонок Ирина Казакевич справилась с этапом: взяла только три дополнительных патрона и вывела россиянок на седьмое место. Светлана Миронова подходила к «стойке» третьего этапа, имея шансы уйти со стрельбища в тройке лучших, но вместо этого увеличила дистанцию на два штрафных круга. Эстафету Ульяне Кайшевой Миронова передала восьмой, с отставанием от лидера на 2,5 минуты. Кайшева показала качественную стрельбу и вывела сборную России на четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Женщины. Эстафета, 4х6 км

1. Швеция – 1:12.44,5 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
2. Франция – отставание 9,6 (0+9)
3. Германия – +43,9 (0+12)
4. Россия – +2.31,3 (2+11).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 2, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
05 декабря 2020, суббота. 17:15 МСК
Окончено
1
Швеция
1:12:44.5
2
Франция
+9.6
3
Германия
+43.9
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