Польховский: вся команда отработала хорошо. Вера в себя после этого у девушек появится

Главный тренер национальной команды Валерий Польховский прокомментировал выступление женской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
«Четвёртое место? Прежде всего у девочек появится уверенность, что они могут бороться. Да, не всё сложилось, но это командная борьба, заслуга всей команды.
Вытаскивала именно Кайшева? Да, Ульяна — молодец. Отлично отработала. Поэтому вопрос и был, кого ставить на последний этап. В этой части она справилась и отработала великолепно на последнем этапе. Вся команда отработала хорошо. Какая-то вера в себя после этого у них появится», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
Напомним, женская сборная России заняла четвёртое место в эстафете, уступив победителю, национальной команде Швеции, более двух с половиной минут — +2.31,3 (2+11).
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