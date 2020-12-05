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Волков: Кайшева отработала в такую погоду, как по книжке

Волков: Кайшева отработала в такую погоду, как по книжке
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков подвёл итоги выступления биатлонисток сборной России в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Казакевич? Пока не разговаривал с ней. Человек первый раз участвует на таком уровне в эстафете. Может, немного не справилась. Надо спросить у неё. Трясло ли её перед стартом? Нет, не заметил такого.

Два штрафных круга Мироновой? Ветер или ошибки? Был ветер небольшой.

Кайшева? Ульяна отработала в такую погоду, как по книжке. Так, как и надо было отработать.

Вообще, хорошо отработать нам помешал именно ветер. Четвёртое место? Это явно не успех, но и не сказал бы, что провались», — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая
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