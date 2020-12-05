Польховский прокомментировал выступление россиянок в эстафете на этапе КМ в Контиолахти

Главный тренер национальной команды Валерий Польховский подвёл итог выступления женской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
«Может ли Павлова работать и стрелять лучше? Уверен в этом. Она и с Алексеем Волковым уже дискутировала. Это дело наживное. Школа у неё хорошая. Думаю, в психологическом плане она немножко развалилась.
Дебют Казакевич? Сегодня она нормально отработала лёжа. Хотелось бы, чтобы так же было и стоя. Набирается опыта.
Хватит ли у Мироновой сил для пасьюта? Думаю, хватит. Сегодня мы видели, что в ходу она нормальная. Немного не сложилась стрелковая часть. Но она готова бороться за более высокие места.
За счёт чего Ульяне удалось протащить команду наверх? Да что и говорить, отработала она великолепно. Готова работать в таком режиме», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
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