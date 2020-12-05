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Павлова: остаётся какое-то волнение при стрельбе. Хочу разобраться с этим у себя в голове

Павлова: остаётся какое-то волнение при стрельбе. Хочу разобраться с этим у себя в голове
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова подвела итоги своего выступления в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

«Вышла и работала. Но всё равно остаётся какое-то волнение при стрельбе. Хочу разобраться с этим у себя в голове. Никого не виню, это моя проблема, мои ошибки. Просто хочу понять, что происходит, и работать дальше.

Первый этап эстафеты — всегда сумбур? Так и было. Во-первых, опасная трасса. Есть один поворот перед стеной — достаточно непредсказуемый, если идти в толпе. Слава Богу, все девочки грамотные, берегли инвентарь, поэтому этап прошёл относительно аккуратно.

Как прошло время после интервью? Бессонницы не было, если вы об этом. Личные переживания и волнения, назову это так. Не зацикливаюсь. Хватает других моментов, о которых нужно думать.

Подходит ли методика Алексея Волкова? Работаем, стараюсь максимально идти на контакт, он объясняет. И всё равно в какой-то момент происходит психологический зажим, который мне непонятен. Но я стараюсь. А сегодня ещё была тяжелая ветренная ситуация. Все в одинаковых условиях, конечно, но кто-то справляется, кто-то нет», — приводит слова Павловой Матч ТВ.

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