Павлова: остаётся какое-то волнение при стрельбе. Хочу разобраться с этим у себя в голове

Российская биатлонистка Евгения Павлова подвела итоги своего выступления в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).



«Вышла и работала. Но всё равно остаётся какое-то волнение при стрельбе. Хочу разобраться с этим у себя в голове. Никого не виню, это моя проблема, мои ошибки. Просто хочу понять, что происходит, и работать дальше.



Первый этап эстафеты — всегда сумбур? Так и было. Во-первых, опасная трасса. Есть один поворот перед стеной — достаточно непредсказуемый, если идти в толпе. Слава Богу, все девочки грамотные, берегли инвентарь, поэтому этап прошёл относительно аккуратно.



Как прошло время после интервью? Бессонницы не было, если вы об этом. Личные переживания и волнения, назову это так. Не зацикливаюсь. Хватает других моментов, о которых нужно думать.



Подходит ли методика Алексея Волкова? Работаем, стараюсь максимально идти на контакт, он объясняет. И всё равно в какой-то момент происходит психологический зажим, который мне непонятен. Но я стараюсь. А сегодня ещё была тяжелая ветренная ситуация. Все в одинаковых условиях, конечно, но кто-то справляется, кто-то нет», — приводит слова Павловой Матч ТВ.

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая