Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Польховский рассказал, когда Акимова сможет выступить на Кубке мира

Польховский рассказал, когда Акимова сможет выступить на Кубке мира
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что состав женской команды после этапа Кубка мира в Контиолахти не изменится.

До нового года в Кубке мира запланированы ещё два этапа Кубка мира. Которые пройдут в Хохфильцене (Австрия). Российская команда выступает пока без медалей, а в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) лидирует Татьяна Акимова, которая вернулась в спорт после декрета и смогла дважды победить на стартовом этапе Кубка России и выиграть спринт на втором этапе соревнований.

«По техническим причинам можем ввести её в сборную только с января. Остаёмся в прежнем составе, пусть опытные выходят на свой уровень, а молодые набираются опыта», — приводит слова Польховского сайт «Матч ТВ».

30-летняя биатлонистка является бронзовым призёром ЧМ-2017, победителем и призером этапов Кубка мира.

«Света, ну стреляй уже!» Как Россия спасла эстафету, несмотря на провал Мироновой
Ульяна Кайшева вытащила сборную России на четвёртое место после неудачи лидера команды на стрельбище.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020