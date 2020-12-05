Польховский рассказал, когда Акимова сможет выступить на Кубке мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что состав женской команды после этапа Кубка мира в Контиолахти не изменится.
До нового года в Кубке мира запланированы ещё два этапа Кубка мира. Которые пройдут в Хохфильцене (Австрия). Российская команда выступает пока без медалей, а в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) лидирует Татьяна Акимова, которая вернулась в спорт после декрета и смогла дважды победить на стартовом этапе Кубка России и выиграть спринт на втором этапе соревнований.
«По техническим причинам можем ввести её в сборную только с января. Остаёмся в прежнем составе, пусть опытные выходят на свой уровень, а молодые набираются опыта», — приводит слова Польховского сайт «Матч ТВ».
30-летняя биатлонистка является бронзовым призёром ЧМ-2017, победителем и призером этапов Кубка мира.
- 5 декабря 2020
-
21:29
-
20:46
-
20:09
-
19:39
-
19:26
-
19:18
-
19:10
-
18:57
-
18:40
-
18:32
-
18:22
-
17:55
-
17:44
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
17:16
-
17:02
-
15:56
-
15:35
-
12:51
-
12:19
-
11:14
-
10:52
- 4 декабря 2020
-
23:47
-
22:52
-
22:20
-
20:00
-
19:08
-
17:01
-
16:46
-
16:27
-
11:47
-
11:38
-
11:12