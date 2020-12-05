Польховский рассказал, когда Акимова сможет выступить на Кубке мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что состав женской команды после этапа Кубка мира в Контиолахти не изменится.

До нового года в Кубке мира запланированы ещё два этапа Кубка мира. Которые пройдут в Хохфильцене (Австрия). Российская команда выступает пока без медалей, а в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) лидирует Татьяна Акимова, которая вернулась в спорт после декрета и смогла дважды победить на стартовом этапе Кубка России и выиграть спринт на втором этапе соревнований.

«По техническим причинам можем ввести её в сборную только с января. Остаёмся в прежнем составе, пусть опытные выходят на свой уровень, а молодые набираются опыта», — приводит слова Польховского сайт «Матч ТВ».

30-летняя биатлонистка является бронзовым призёром ЧМ-2017, победителем и призером этапов Кубка мира.