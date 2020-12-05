Павлова: очень тяжёлая ситуация в команде. Нет массажистов, докторов, все на карантине

Российская биатлонистка Евгения Павлова по окончании эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) сообщила о сложностях с персоналом в национальной команде из-за коронавируса.



«В какой сейчас форме? Не могу сказать, очень тяжёлая ситуация в команде. У нас нет массажистов, докторов, все на карантине. Без массажа мышцы расслабить трудно, начинает сводить ноги. Нет легкости, всё забито до предела. Плюс психологическое давление от всей карантинной ситуации. Надеюсь, дальше будет улучшение, пора уже.



Доктора и массажисты обеих команд, мальчиков и девочек, изолированы. Скорее всего, до Австрии. Михаил Шашилов? Он в гостинице, на стадионе появляться не может. Думаю, тоже до Хохфильцена», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».



Напомним, 6 декабря женщины проведут гонку преследования. Она начнётся в 17:15 мск.

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая