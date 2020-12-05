Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Павлова: очень тяжёлая ситуация в команде. Нет массажистов, докторов, все на карантине

Павлова: очень тяжёлая ситуация в команде. Нет массажистов, докторов, все на карантине
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова по окончании эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) сообщила о сложностях с персоналом в национальной команде из-за коронавируса.

«В какой сейчас форме? Не могу сказать, очень тяжёлая ситуация в команде. У нас нет массажистов, докторов, все на карантине. Без массажа мышцы расслабить трудно, начинает сводить ноги. Нет легкости, всё забито до предела. Плюс психологическое давление от всей карантинной ситуации. Надеюсь, дальше будет улучшение, пора уже.

Доктора и массажисты обеих команд, мальчиков и девочек, изолированы. Скорее всего, до Австрии. Михаил Шашилов? Он в гостинице, на стадионе появляться не может. Думаю, тоже до Хохфильцена», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Напомним, 6 декабря женщины проведут гонку преследования. Она начнётся в 17:15 мск.

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020