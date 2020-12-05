Тихонов — о стрельбе Павловой: тебе не 15 лет, ты в состоянии сама сделать поправку

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов не согласился с претензиями биатлонистки Евгении Павловой к тренеру Алексею Волкову, связанными с ухудшением её стрельбы.

«То, что Павлова не может разобраться и предъявляет претензии к Волкову, мне немного не понравилось. Ты пытаешься его обвинить в своей плохой стрельбе? Работа на рубеже отрабатывается в тренировочном процессе, и ты сама по приходе на рубеж способна оценить обстановку. Смотри не себе под ноги, а на флажки. Поворачиваешь голову налево, катишься, и до самого своего коврика ты должна внимательно смотреть на флажки. Тебе не 15 лет, ты в состоянии сама сделать поправку. Тренер тебе может подсказать заранее, сообщив по рации на трассу, но на стрельбище он тебе орать не может, ты должна оценивать обстановку сама.

Лёшу Волкова попрошу быть посмелее. Ты был серьёзным спортсменом и действительно хорошо стрелял, но по жизни порой излишне скромен, а на тренерском поприще иногда нужно быть пожёстче», — написал Тихонов на своём сайте.