Губерниев сравнил Павлову и Кайшеву с известной героиней Аристофана

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ Евгении Павловой и Ульяны Кайшевой от интервью в прямом эфире «Матч ТВ» после эстафеты на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).



«Друзья, Павлова и Кайшева – самые настоящие биатлонные Лисистраты», – написал Губерниев в своём канале в «Телеграме» и добавил: «Аристофан, тренер по стрельбе греческой сборной помнит, сколько было бойкотов в нашей жизни… А конец всегда один: кому бесславие, а кому бессмертие...»



Губерниев ссылается на древнегреческую пьесу Аристофана «Лисистрата», героиня которой призывает женщин отказывать мужьям в исполнении супружеского долга, стремясь остановить нескончаемые войны.



Кайшева не дает интервью «Матч ТВ» после фразы об отсутствии целей на сезон, жёстко раскритикованной Губерниевым. У Павловой после спринта произошёл конфликт с журналистом телеканала Дмитрием Заниным.

«Я не знаю, мне некомфортно!» У женской сборной России по биатлону новые проблемы Евгения Павлова откровенным высказыванием снова сотрясает атмосферу в команде.