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Губерниев сравнил Павлову и Кайшеву с известной героиней Аристофана

Губерниев сравнил Павлову и Кайшеву с известной героиней Аристофана
Биатлон / Кубок мира 0

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ Евгении Павловой и Ульяны Кайшевой от интервью в прямом эфире «Матч ТВ» после эстафеты на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Друзья, Павлова и Кайшева – самые настоящие биатлонные Лисистраты», – написал Губерниев в своём канале в «Телеграме» и добавил: «Аристофан, тренер по стрельбе греческой сборной помнит, сколько было бойкотов в нашей жизни… А конец всегда один: кому бесславие, а кому бессмертие...»

Губерниев ссылается на древнегреческую пьесу Аристофана «Лисистрата», героиня которой призывает женщин отказывать мужьям в исполнении супружеского долга, стремясь остановить нескончаемые войны.

Кайшева не дает интервью «Матч ТВ» после фразы об отсутствии целей на сезон, жёстко раскритикованной Губерниевым. У Павловой после спринта произошёл конфликт с журналистом телеканала Дмитрием Заниным.

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