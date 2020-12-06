IBU оштрафовал сборную Болгарии за контакт заражённых и незаражённых членов команды
Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал сборную Болгарии на неназванную сумму за то, что представитель тренерского штаба контактировал с одним из спортсменов, находящихся на карантине. Помимо штрафа нарушивший протокол тренер отстранён от любой деятельности, связанной с IBU, до конца января 2021 года.
Напомним, в тренерском штабе сборной Болгарии работают два представителя России — Александр Касперович и Виталий Норицын.
Лучшим результатом в сборной Болгарии по итогам четырёх гонок на Кубке мира обладает Владимир Илиев, располагающийся на 46-м месте в общем зачёте.
Сегодня, 6 декабря, на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) пройдёт две гонки — мужская эстафета и женская гонка преследования.
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