IBU оштрафовал сборную Болгарии за контакт заражённых и незаражённых членов команды

Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал сборную Болгарии на неназванную сумму за то, что представитель тренерского штаба контактировал с одним из спортсменов, находящихся на карантине. Помимо штрафа нарушивший протокол тренер отстранён от любой деятельности, связанной с IBU, до конца января 2021 года.



Напомним, в тренерском штабе сборной Болгарии работают два представителя России — Александр Касперович и Виталий Норицын.



Лучшим результатом в сборной Болгарии по итогам четырёх гонок на Кубке мира обладает Владимир Илиев, располагающийся на 46-м месте в общем зачёте.



Сегодня, 6 декабря, на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) пройдёт две гонки — мужская эстафета и женская гонка преследования.