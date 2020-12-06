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Кугаевский: Гараничев не смог стартовать на Кубке России из-за обморожения пальцев рук

Кугаевский: Гараничев не смог стартовать на Кубке России из-за обморожения пальцев рук
Биатлон / Чемпионат России 0

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский назвал причину, по которой Евгению Гараничеву не удалось стартовать на втором этапе Кубка России.

«Евгений недавно вернулся из Европы и не смог адаптироваться к такому холодному температурному режиму, который сейчас царит в Увате. Провёл здесь два тренировочных дня, накануне спринта бежал тестовую гонку и очень сильно обморозил пальцы рук. На стрельбище было минус 15–16, а в лесу — в районе двадцати градусов мороза. Он понял, что не сможет соревноваться, и очень расстроился», — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».

Напомним, Гараничев, пропустивший первый этап Кубка мира из-за контакта с заражённым COVID-19 Антоном Бабиковым, вернулся в Россию и планировал выступить на Кубке России. Со спринтерской гонки он снялся в последний момент.

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