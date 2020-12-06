Сборная Новосибирской области выиграла женскую эстафету на втором этапе Кубка России

В Центре «Жемчужина Сибири» под Тюменью завершился второй этап Кубка России по биатлону. Последней гонкой стала женская эстафета, где победительницами стали спортсменки из Новосибирской области — Софья Ленькова, Лейсан Бикташева, Анастасия Евсюнина и Анна Никулина.



Вторыми к финишу пришли биатлонистки из Тюменской области, среди которых была Татьяна Акимова. Третьими финишировали представительницы ХМАО-Югра.



Кубок России. 2-й этап. Эстафета 4х6 км. Женщины. Уват.



1. Новосибирская область-1 (Софья Ленькова, Лейсан Бикташева, Анастасия Евсюнина, Анна Никулина) – 1:14.17,4 (0+10).

2. Тюменская область (Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Алена Иванова, Эмма Тимербулатова) – 1.00,2 (0+13).

3. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Татьяна Воронова, Анастасия Поршнева, Кристина Дюпина) – 1.33,5 (3+13).

4. ХМАО-Югра-2 (Екатерина Санникова, Владислава Гаврилова, Дарья Виролайнен, Людмила Улыбина) – 2.29,7 (1+6).

5. Башкортостан (Светлана Бочкарева, Елена Комарова, Екатерина Муралеева, Карина Бахтина) – 3.10,9 (0+5).

6. Новосибирская область-2 (Александра Попова, Мария Мизгирева, Татьяна Новоженина, Александра Алексешникова) – 5.34,7 (2+10).