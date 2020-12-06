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Команда Поварницына выиграла мужскую эстафету на втором этапе Кубка России

Команда Поварницына выиграла мужскую эстафету на втором этапе Кубка России
Биатлон / Чемпионат России 0

В Тюменской области завершился второй этап Кубка России по биатлону. Последней гонкой стала мужская эстафета, где победителями стали спортсмены из Республики Удмуртия — Рустам Каюмов, Алексей Чулев, Дмитрий Абашев и Александр Попов.

Вторыми к финишу пришли биатлонисты из УРФО. Третьими финишировали представители ХМАО-Югра.

Кубок России. 2-й этап. Эстафета. Мужчины. Уват.

1. Удмуртия (Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Виктор Плицев) – 1:21.33,7 (0+7).
2. ЯНАО (Рустам Каюмов, Алексей Чулев, Дмитрий Абашев, Александр Попов) – 1.44,5 (1+12).
3. УРФО (Антон Овсянников, Алексей Шевченко, Максим Сергеев, Андрей Павлов) – 2.02,7 (0+5).
4. ХМАО-Югра (Дмитрий Иванов, Алексей Вагин, Иван Томилов, Вадим Филимонов) – 2.18,1 (2+8).
5. Тюменская область (Илья Новопашин, Игорь Шетько, Александр Мещеряков, Евгений Идинов) – 4.27,6 (0+6).
6. Башкортостан (Валентин Михайлов, Никита Брода, Алексей Петров, Илья Бурлаков) – 5.12,4 (2+17).

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