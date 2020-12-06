Й. Бё: больше всего пугает, что физически и психологически не чувствую себя как надо

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал итоги гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Допустив три промаха, он финишировал третьим.



«Не думаю, что результат гонки слишком важен. Больше всего пугает, что физически и психологически не чувствую себя как надо. Да, я смог попасть на подиум и мог даже выиграть гонку, но моё состояние не является таким, как должно быть.



На лыжне мне тяжело — в движениях нет ни ритма, ни физики. Во всех компонентах, где обычно я хорош, сейчас проигрываю — на спусках, подъёмах, да и вообще по всей трассе. Потерял драйв и трачу слишком много энергии», — цитирует Бё NRK.

По итогам четырёх гонок Кубка мира Йоханнес является лидером общего зачёта соревнований.