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Й. Бё: больше всего пугает, что физически и психологически не чувствую себя как надо

Й. Бё: больше всего пугает, что физически и психологически не чувствую себя как надо
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал итоги гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Допустив три промаха, он финишировал третьим.

«Не думаю, что результат гонки слишком важен. Больше всего пугает, что физически и психологически не чувствую себя как надо. Да, я смог попасть на подиум и мог даже выиграть гонку, но моё состояние не является таким, как должно быть.

На лыжне мне тяжело — в движениях нет ни ритма, ни физики. Во всех компонентах, где обычно я хорош, сейчас проигрываю — на спусках, подъёмах, да и вообще по всей трассе. Потерял драйв и трачу слишком много энергии», — цитирует Бё NRK.

По итогам четырёх гонок Кубка мира Йоханнес является лидером общего зачёта соревнований.

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