Елисеев — об эстафете в Контиолахти: выступаем своим сильнейшим составом

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился эмоциями после прохождения второго этапа мужской эстафеты на Кубке мира в Контиолахти (Финляндия). Партнёра по сборной Эдуарда Латыпова он отправил на лыжню седьмым (+20,6 от лидирующей Норвегии).



«Я сразу пропустил норвежца, потому что здесь встречный ветер. Работал за ним, чтобы сохранить побольше сил на равнине. Конечно, не очень получилось, но для нынешнего состояния это неплохо.



Сегодня трассу посыпали селитрой, поэтому она жёсткая. Конечно, это мне в разы упрощает работу, но в стену подниматься — это для меня слишком круто. Мне бы подъёмы, где под каждый шаг можно идти.



Честно говоря, до гонки особо с ребятами не общались. Всё-таки мы соблюдаем дистанцию. Но думаю, что пока это наш сильнейший состав. Я так думал ещё до отбора у ребят», — заявил Елисеев в эфире Матч ТВ.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований.



Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти