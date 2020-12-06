Бабиков — об эстафете в Контиолахти: пришлось выворачиваться наизнанку

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился эмоциями после прохождения второго этапа мужской эстафеты на Кубке мира в Контиолахти (Финляндия). Партнёра по сборной Эдуарда Латыпова он отправил на лыжню седьмым (+20,6 от лидировавшей Норвегии).



«Несомненно, сегодня пришлось выворачиваться наизнанку. Первый и второй круги приходилось работать за соперниками, поскольку понимал, что я не в тех кондициях, чтобы подтаскивать нас к первой тройке. Больше рассчитывал на сокращение отставания на огневом рубеже. Ну а на последнем круге уже пытался вывернуться на максимуме, но были достаточно сильные соперники. Мы плотно боролись, все шли на зубах. Старался сделать всё что мог. Не получилось ворваться в тройку.



Проиграл ходом 50 секунд, а в итоге остался при своих на финише? Это биатлон. Пытаешься взять максимум, в том числе на стрельбе, на скорости стрельбы. Очень уверен в своей стрельбе, просто нужно немного отрегулировать этот момент, который упустил. Сегодня многое удалось отыграть именно в этом компоненте. Конечно, рассчитываем, что удастся прибавить ходом. Мыслим позитивно и верим в лучшее. Вся работа — летняя и после болезни — должна обязательно дать результат», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».