Логинов: очень расстроен. Нужно было рисковать, но я оказался к этому не готов

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Сборная России, на протяжении всей гонки претендовавшая на медали, финишировала четвёртой.



«В любой гонке можно пытаться зацепиться за медаль, тем более что всё у нас решается до последней стрельбы. Честно говоря, очень расстроен. Прекрасно понимал, что надо было рисковать с первого круга, пытаться навязывать борьбу сразу. Видимо, к этому риску я не готов. На данный момент понимаю это. Но старался, хотел цепляться за все возможности побороться за подиум.



Не скажу, что „стойка“ была — стопроцентный ва-банк, но я рисковал, стрелял не в своём режиме, старался где-то сделать выстрел уже для того, чтобы мой выстрел услышали. Это психологический момент. Может, сработал, а может, нет. В моём случае надо было просто попытаться рискнуть и навязать борьбу. Но очень жаль, что не получилось вытащить команду на подиум.



Я разбегаюсь к каждому старту, функциональное состояние улучшается. Дальше настраиваюсь на другой результат. Прекрасно понимаю, это не то, для чего тренировался, для чего сюда приехал. Очень надеюсь, что буквально через пару дней смогу кардинально изменить ситуацию. Завтра в 9:30 у нас выезд отсюда, так что есть время выспаться», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на втором этапе КМ, Россия — четвёртая