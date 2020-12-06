Латыпов: от эстафеты смешанные впечатления — я сделал не всё что хотел

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Сборная России, на протяжении всей гонки претендовавшая на медали, финишировала четвёртой.



«Впечатления смешанные. Я сделал не всё что хотел. Мне хотелось сегодня хорошо отработать стоя, побороться самому и дать возможность ребятам побороться за победу. Слишком быстро подошёл к „стойке“. Наверное, с этим и связаны промахи. Обидно, что не получилось показать по-настоящему хороший результат.



В самом конце на рубеже сломалась палка. Это небольшая потеря времени, но всё складывается из мелочей. Если бы не это, всё могло сложиться по-другому. Сегодня была хорошая борьба, все ребята — молодцы. Нам чуть не хватило. Надеюсь, в следующих гонках мы сможем показывать более стабильную работу и бороться за медали», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».