Круглов — о выступлении россиян на КМ в Контиолахти: раньше всё выглядело беспросветнее

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов прокомментировал выступление российских биатлонистов на первых двух этапах Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).



«Ничего сверхъестественного не происходит. Не хочу никого обидеть, но в прошлом сезоне мы говорили в основном об успехах Саши Логинова. Все остальные проявляли себя эпизодически, поэтому сейчас было бы опрометчиво рассчитывать на то, что ситуация кардинально поменяется.

Эти результаты не повод драматизировать ситуацию. Пока всё происходит ровно так, как и должно было происходить. Делать серьёзные выводы по первым гонкам в сезоне преждевременно, тем более что за последние десять лет мы крайне редко показывали хорошие результаты на старте кубкового сезона. Ещё раз – драматичной ситуация совсем не выглядит. Раньше, когда мы проигрывали по полторы минуты в спринте, всё выглядело беспросветнее.

Логинов? Пока у него стрельба явно не складывается, он допускает большое количество промахов, что и не позволяет ему бороться за серьёзные места. Очень радует выступлениями Латыпов», — приводит слова Круглова ТАСС.