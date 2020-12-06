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Каминский оценил выступление Елисеева и Бабикова в эстафете на этапе КМ в Контиолахти

Каминский оценил выступление Елисеева и Бабикова в эстафете на этапе КМ в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Матвея Елисеева и Антона Бабикова в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

«Приемлемо ли отставание Елисеева и Бабикова? Тяжело оценивать. В эстафете у каждого были свои задачи. Мы понимали, что Антон не может одновременно быстро бежать и точно стрелять, приходилось чем-то жертвовать. У Матвея ситуация предпочтительнее, соперники на этой стадии не так сильно разгоняются. Оба со своей задачей, считаю, справились нормально. Но если хотим выигрывать, должны стрелять в основном на ноль.

Удастся ли выйти на кривую в Хохфильцене? Даже не знаю, как отвечать. По чему оценивать? Есть второстепенные цели в сезоне. Есть главная — чемпионат мира. Должны к нему собрать в кучку то, чего не хватает. Работа эта началась в мае. Итог увидим в феврале», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Каминский — о мужской эстафете на КМ: смешно, не правда ли, смешно, когда секунд недостаёт
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