Тандреволд обвинила комментатора в том, что он лишил Норвегию тройного подиума

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала своё выступление в женской гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). По словам Ингрид, побороться за медаль ей помешал норвежский комментатор, который слишком громко освещал событие, что в конечном счёте помешало ей сосредоточиться на стрельбе. В итоге к финишу она пришла шестой.



«В том, что сегодня на пьедестале не было троих норвежек, надо винить Олу Лунде. Всем, кто уже долгое время вовлечён в биатлон, известно, что стрельбище – это тихая зона. Но когда Тириль выстрелила на первой стойке, мне пришлось повторить свой первый выстрел, потому что его крики эхом пронеслись по всему стадиону, так что он даже затрясся. Повезло, что это был последний день, потому что я думаю, он получил бы за это желтую карточку», — приводит слова Тандреволд NRK.

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти, Павлова — 13-я