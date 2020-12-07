Йоханнес Бё: на последнем круге было понятно, что меня уже не догонят

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от победы в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«После побед прошлого сезона в эстафетах мы снова первые. Это здорово! На последнем круге было понятно, что меня уже не догонят, но я всё равно хотел немного оторваться по дистанции, чтобы расслабиться на финише. На одном из участков, как раз во время толчка, палка провалилась в снег и сломалась. К счастью, преследователи были далеко и потеря палки не отразилась на результате», — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.

В составе сборной Норвегии также выступили Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен и Тарьей Бё. Второе место заняли шведы, третьими стали немцы.

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