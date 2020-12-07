Шашилов: Павлова любит острое словцо, вы видели

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о работе с Евгенией Павловой.
«С Павловой находим общий язык, хотя она любит острое словцо, вы видели. Тренировки выполняет, отношения выстраиваются. Ей хотелось бы побед с её характером», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
Напомним, сразу после спринта на втором этапе в Контиолахти Павлова дала скандальное интервью, где призналась, что некомфортно чувствует себя в команде. После эстафеты на фоне конфликта с журналистом Дмитрием Заниным она отказалась давать интервью телеканалу «Матч ТВ» в прямом эфире. За это Дмитрий Губерниев сравнил её с героиней древнегреческой пьесы Аристофана Лисистратой, которая призывает женщин отказывать мужьям в исполнении супружеского долга, стремясь остановить нескончаемые войны.
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