Шашилов: Павлова любит острое словцо, вы видели

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о работе с Евгенией Павловой.

«С Павловой находим общий язык, хотя она любит острое словцо, вы видели. Тренировки выполняет, отношения выстраиваются. Ей хотелось бы побед с её характером», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Напомним, сразу после спринта на втором этапе в Контиолахти Павлова дала скандальное интервью, где призналась, что некомфортно чувствует себя в команде. После эстафеты на фоне конфликта с журналистом Дмитрием Заниным она отказалась давать интервью телеканалу «Матч ТВ» в прямом эфире. За это Дмитрий Губерниев сравнил её с героиней древнегреческой пьесы Аристофана Лисистратой, которая призывает женщин отказывать мужьям в исполнении супружеского долга, стремясь остановить нескончаемые войны.

Кубок мира по биатлону 2020-2021.