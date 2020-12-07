Стурла Холм Легрейд: ситуация с Кноттен — кошмар биатлониста

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Не ожидал, что попаду в состав эстафеты, и очень обрадовался приглашению от тренеров. Думаю, я неплохо справился со своим этапом. На „стойке“ мы соперничали с Жакленом, условия были не из простых — как раз поднялся ветер. Я работал быстро, чтобы раньше уйти со стадиона, и, к счастью, обошёлся всего двумя дополнительными патронами. Жаклену повезло меньше.



Конечно, перед стартом я волновался. Особенно после вчерашней ситуации с Каролин Кноттен — такое жёсткое падение на первом же круге — кошмар биатлониста. Я хотел избежать таких сложностей, поэтому с первых метров дистанции вырвался вперёд. Рад, что всё прошло без происшествий и на передачу эстафеты я пришёл первым», — цитирует Легрейда Biathlon.com.ua.

Второе место в эстафете заняли шведы, третьими стали немцы.