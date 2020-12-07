Шашилов: по Ворониной может ударить такое. Но она дамочка обязательная

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал выступление Тамары Ворониной в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Напомним, Воронина была снята с гонки после третьего огневого рубежа, так как, пробежав девять штрафных кругов, отстала от лидера пасьюта больше чем на круг.

«Буду разговаривать. По Ворониной может ударить такое, как сегодня, но не хотелось бы. Она дамочка обязательная, понимает, что сама не проконтролировала этот прицел. Но я-то тоже здесь был. Значит, виноват: не проверил, не заставил проверить.

Зашёл, поговорил – всё нормально. А вышло вон оно как. Разберёмся», — приводятся слова Шашилова на сайте телеканала «Матч ТВ».