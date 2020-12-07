Светлана Миронова оценила свою форму по 10-балльной шкале

Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила свою готовность к очередному сезону Кубка мира по 10-балльной шкале. Вчера, 6 декабря, спортсменка заняла 14-е место в гонке преследования на втором этапе в Контиолахти.
Миронову спросили, как она оценивает свою форму по 10-балльной шкале.
«Думаю, шесть-семь, около того», — приводит её слова «Матч ТВ».
Также Миронова посетовала на нехватку стартов в последнее время.
«Буду набирать форму через гонки, двигаться по восходящей», — добавила она.
Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.
Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону (оставшиеся этапы)
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.
- 7 декабря 2020
-
11:34
-
11:15
-
10:46
-
10:36
-
10:16
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:17
-
09:13
- 6 декабря 2020
-
23:56
-
23:14
-
22:49
-
22:35
-
22:24
-
21:11
-
20:46
-
18:19
-
18:17
-
17:55
-
17:50
-
17:36
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:32
-
16:27
-
16:23
-
16:02
-
15:34
-
15:06
-
14:40
-
14:20
-
13:19
-
12:45