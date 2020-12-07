Светлана Миронова оценила свою форму по 10-балльной шкале

Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила свою готовность к очередному сезону Кубка мира по 10-балльной шкале. Вчера, 6 декабря, спортсменка заняла 14-е место в гонке преследования на втором этапе в Контиолахти.

Миронову спросили, как она оценивает свою форму по 10-балльной шкале.

«Думаю, шесть-семь, около того», — приводит её слова «Матч ТВ».

Также Миронова посетовала на нехватку стартов в последнее время.

«Буду набирать форму через гонки, двигаться по восходящей», — добавила она.

Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.

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Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону (оставшиеся этапы)

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.