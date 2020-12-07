Евгения Павлова и Матвей Елисеев представят Россию на «Рождественской гонке»
Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев примут участие в традиционной биатлонной «Рождественской гонке», которая в этом году была перенесена в Рупольдинг, сообщает официальный сайт СБР. Ранее с 2002 года эти соревнования традиционно проходили на стадионе «Шальке» в Гельзенкирхене.
Организаторы хотели видеть в числе участников от России Екатерину Юрлову-Перхт и Александра Логинова, но биатлонистка взяла паузу в карьере из-за беременности.
«Рождественская гонка» пройдёт 28 декабря на «Химгау-Арене».
Последними российскими победителями этого старта в 2017 году стали нынешний тренер женской сборной Алексей Волков и Юрлова-Перхт.
В первой части биатлонисты преодолевают дистанцию по правилам масс-старта, во второй – гонки преследования.
Дмитрий Васильев: Павлова разочаровала своими интервью. Оказывается, она ещё ребёнок
Рекомендуем вам
- 7 декабря 2020
-
13:10
-
11:34
-
11:15
-
10:46
-
10:36
-
10:16
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:17
-
09:13
- 6 декабря 2020
-
23:56
-
23:14
-
22:49
-
22:35
-
22:24
-
21:11
-
20:46
-
18:19
-
18:17
-
17:55
-
17:50
-
17:36
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:32
-
16:27
-
16:23
-
16:02
-
15:34
-
15:06
-
14:40
-
14:20
-
13:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам