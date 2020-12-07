Евгения Павлова и Матвей Елисеев представят Россию на «Рождественской гонке»

Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев примут участие в традиционной биатлонной «Рождественской гонке», которая в этом году была перенесена в Рупольдинг, сообщает официальный сайт СБР. Ранее с 2002 года эти соревнования традиционно проходили на стадионе «Шальке» в Гельзенкирхене.

Организаторы хотели видеть в числе участников от России Екатерину Юрлову-Перхт и Александра Логинова, но биатлонистка взяла паузу в карьере из-за беременности.

«Рождественская гонка» пройдёт 28 декабря на «Химгау-Арене».

Последними российскими победителями этого старта в 2017 году стали нынешний тренер женской сборной Алексей Волков и Юрлова-Перхт.

В первой части биатлонисты преодолевают дистанцию по правилам масс-старта, во второй – гонки преследования.