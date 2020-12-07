Николай Лопухов — о сборной России по биатлону: не надо торопиться с выводами

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов прокомментировал выступление команды на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Напомним, российской команде вновь не удалось завоевать ни одной медали.
«Несмотря на это, в мужской и в женской командах я вижу позитив. Не надо торопиться с выводами, интуиция подсказывает, что команда на правильном пути. Есть микропроблемы, которые нужно устранить. К этапу Кубка мира в Хохфильцене всё должно быть хорошо», — приводит слова Лопухова ТАСС.
Также он отметил хорошую работу сборной Швеции.
«Шведы – молодцы. Хорошее интервью дал шведский тренер, отметив высокую конкуренцию в команде на тренировках. Мы, к сожалению, в этом проигрываем, отстаём в организационно-методическом плане», — сказал Лопухов.
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