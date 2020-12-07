Губерниев: пусть Павлова изобьёт Занина, если это поможет ей добиться успеха

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев высказал мнение о противостоянии бригады «Матч ТВ» со спортсменками сборной России Ульяной Кайшевой и Евгений Павловой на этапах Кубка мира в Контиолахти. Первая обиделась на критику Губерниева за слова об отсутствии целей, вторая разругалась с Дмитрием Заниным.



«Хорошая встряска помогла Павловой. Она настоящий боец, может иногда и огрызнуться. Поэтому мы придумали план. Будем использовать Занина как боксёрскую грушу. Пусть она его изобьёт, и если это поможет ей добиться успеха, то Занин готов пожертвовать собой. С Ульяной Кайшевой другая история. Я всегда поддерживаю спортсмена. Но надо понимать ситуацию. Вот спортсмен пробежал, а потом ему звонят из Удмуртии и пересказывают, что я сказал в эфире. Начинаются волнения.



На самом деле надо было всего лишь сказать следующее: «Вот, проклятый Губерник, смотри, как я обхожу Тириль Экхофф в эстафете». Вот так это должно быть. Любовь к нашим спортсменам не знает границ, но иногда их надо не просто ругать, а жёстко ругать. Если человек претендует на что-то серьёзное, то должен встрепенуться. Ульяна Кайшева выступала на Олимпиаде. На Олимпиаде! В отличие от всей остальной российской сборной. Поэтому с неё и спрос другой. Она герой эстафеты в Контиолахти, безусловно. Но спортсмены и занимаются этим делом, чтобы проходить рубежи на ноль и завоёвывать те или иные места. Её поддерживает вся Удмуртия, все леса, луга, весь концерн Калашникова», — написал Губерниев в своей рубрике «Вы уху ели?» на «Чемпионате».

«Иногда наших спортсменов надо жёстко ругать». Губерниев знает, как помочь сборной России Ради успеха биатлонисток комментатор готов сделать коллегу боксёрской грушей.