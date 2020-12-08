Сборная Норвегии по биатлону объявила состав на этапы Кубка мира в Хохфильцене

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав на третий и четвёртый этапы Кубка мира, которые пройдут в Хохфильцене (Австрия), сообщает NRK. Третий этап состоится 11-13 декабря, четвёртый — 17-20 декабря.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Состав сборной Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен, Эрленд Бьонтегорд, Стурла Холм Легрейд.



Женщины

Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Эмили Охейм Калькенберг, Ида Льен.



Мужская сборная Норвегии по итогам стартовых этапов Кубка мира, которые прошли в Контиолахти (Финляндия), занимает первое место в Кубке наций. Женская команда располагается на четвёртой позиции.