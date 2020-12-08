Александра Касперовича отстранили от соревнований до конца января

Международный союз биатлонистов (IBU) до конца января 2021 года отстранил от соревнований главного тренера сборной Болгарии Александра Касперовича. Об этом сообщает издание Sportal.bg. Причиной стало несоблюдение Касперовичем коронавирусных мер безопасности.

Сообщается, что в ходе этапа Кубка мира в Контиолахти Касперович пришёл к заражённым коронавирусом болгарским биатлонистам, чтобы проверить их состояние, но сделал это без медицинской маски. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения в отеле.

В болгарской федерации заявили, что намерены обжаловать наложенный на неё штраф в 5000 евро.

Напомним, Александр Касперович является личным тренером чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова.

Кубок мира по биатлону 2020-2021.