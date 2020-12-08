Ханна Эберг признана лучшей биатлонисткой второго этапа Кубка мира
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира шведка Ханна Эберг признана лучшей биатлонисткой недели по версии Международного союза биатлонистов. На втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) она одержала победу в спринте и эстафете, а также стала третьей в гонке преследования.
Эберг является лидером общего зачёта Кубка мира.
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 (оставшиеся этапы)
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря.
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря.
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января.
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января.
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января.
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта.
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта.
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.
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