Ханна Эберг признана лучшей биатлонисткой второго этапа Кубка мира

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира шведка Ханна Эберг признана лучшей биатлонисткой недели по версии Международного союза биатлонистов. На втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) она одержала победу в спринте и эстафете, а также стала третьей в гонке преследования.

Эберг является лидером общего зачёта Кубка мира.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 (оставшиеся этапы)

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря.

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря.

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января.

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января.

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января.

8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта.

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта.

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.