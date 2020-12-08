Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Ханна Эберг признана лучшей биатлонисткой второго этапа Кубка мира

Ханна Эберг признана лучшей биатлонисткой второго этапа Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира шведка Ханна Эберг признана лучшей биатлонисткой недели по версии Международного союза биатлонистов. На втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) она одержала победу в спринте и эстафете, а также стала третьей в гонке преследования.

Эберг является лидером общего зачёта Кубка мира.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 (оставшиеся этапы)
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря.
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря.
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января.
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января.
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января.
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта.
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта.
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020