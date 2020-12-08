Татьяна Акимова пропустит третий этап Кубка мира

Старший тренер женской сборной РФ по биатлону Михаил Шашилов заявил, что представительница Тюменской области Татьяна Акимова выступит лишь на четвёртом этапе Кубка мира.



«Акимова стартанёт в спринте в Хохфильцене. Зачем её тогда вообще нужно было вызывать? Посмотрим, кого она заменит. Третий этап она пропустит, но выступит на четвёртом. Думаю, она должна успеть приехать. Спортивный принцип – расплывчатый принцип. Надо приносить очки команде. Надо понимать, к чему человеку готовиться дальше. Почему она не могла приехать раньше? Вопрос в разрешении на оружие, это не быстро делается. Плюс акклиматизация в горах может накрыть на четвёртый-пятый день, так что в её случае лучше приехать и сразу стартовать.



Куклина будет стартовать уже на третьем этапе. Мы на неё надеемся и верим, что она справится и сможет отобраться в гонку преследования», — передаёт слова Шашилова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.