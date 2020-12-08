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Татьяна Акимова пропустит третий этап Кубка мира

Татьяна Акимова пропустит третий этап Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной РФ по биатлону Михаил Шашилов заявил, что представительница Тюменской области Татьяна Акимова выступит лишь на четвёртом этапе Кубка мира.

«Акимова стартанёт в спринте в Хохфильцене. Зачем её тогда вообще нужно было вызывать? Посмотрим, кого она заменит. Третий этап она пропустит, но выступит на четвёртом. Думаю, она должна успеть приехать. Спортивный принцип – расплывчатый принцип. Надо приносить очки команде. Надо понимать, к чему человеку готовиться дальше. Почему она не могла приехать раньше? Вопрос в разрешении на оружие, это не быстро делается. Плюс акклиматизация в горах может накрыть на четвёртый-пятый день, так что в её случае лучше приехать и сразу стартовать.

Куклина будет стартовать уже на третьем этапе. Мы на неё надеемся и верим, что она справится и сможет отобраться в гонку преследования», — передаёт слова Шашилова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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