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Шашилов: признаюсь, резерва у женской сборной пока мало

Шашилов: признаюсь, резерва у женской сборной пока мало
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги первого и второго этапов Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«У Павловой сплошные эмоции. Поймите, пока они лежат на снегу после финиша, они ещё спортсмены. А потом они становятся обычными девочками. Мы-то сами к ним не всегда сразу подходим, понимаем, что надо дать устояться эмоциям. Дайте человеку отдохнуть и разбирайтесь потом. С Женей мы поговорили, она нормальный человек. Я всегда призываю журналистов созидать. Главное в жизни – музыка и любовь. А агрессивно цепляться к словам девчонки некрасиво. Давайте просто искать хорошие качества у спортсменов и помогать им.

Негативный момент случился и у Светланы Мироновой в эстафете. Опять же, по ней тоже нагнетали журналисты, прогнозируя штрафной круг. Надо созидать, а не нагнетать. Но, конечно же, во всём виноват я, беру ответственность на себя. Сервис работает прекрасно, претензий никаких.

Кто ещё может усилить сборную? Носкова, Гербулова и Шевченко. Не будем сильно торопиться. В январе начнётся Кубок IBU, поэтому к чемпионату мира из двух команд мы соберём какой-то боеспособный состав. Конечно, всё может поменяться, вдруг кто-то ещё заболеет. Признаюсь, что резерва у женской команды пока мало, но будем стараться», — передаёт слова Шашилова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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