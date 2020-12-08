Шашилов: в сборной есть спортсменка, которая очень сильно боится коронавируса

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал об отношении национальной команды к коронавирусу.



«У нас есть одна такая спортсменка в сборной, которая очень боится коронавируса и сильно переживает из-за этого. Фамилию называть не буду. Остальные же смирились, тем более что почти все с антителами.



Хочу сказать, что мы слышали много страшного про то, какая это болезнь. А здесь ты переболел и чувствуешь себя нормально. Не слышал, чтобы у кого-то тут были какие-то симптомы – что у лыжников, что у биатлонистов. Все с положительными тестами спокойно отсидели карантин. И сейчас уже не проходят тесты. Вот я и Миронова не проходили их в Австрии. Переболела и Казакевич, но ей почему-то приходит уведомление, что надо сдавать. Я вот тоже сдал положительный тест, вроде как переболел, но чувствую себя отлично, вот сижу перед вами и выгляжу как раньше», — передаёт слова Шашилова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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