Шашилов — о скандальных словах Резцовой: не знаю, в каком состоянии она давала интервью

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о применении допинга в команде.



«Резцова заявила, что в её время все применяли кровяной допинг? Анфиса Анатольевна – уникальный человек, жизнь нас с ней свела с детства. Хочу много положительного сказать о том времени, когда была в сборной по биатлону. Она всем помогала, реально очень много сделала для девчонок, для всех. Резцова была неназванным капитаном сборной.



Что с ней происходит сейчас, я не знаю. И не знаю, в каком состоянии она давала это интервью про допинг. Нельзя такими словами разбрасываться. Тут я её не поддерживаю, хотя она великая спортсменка и мать», — передаёт слова Шашилова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Тренер Грушин — о словах Резцовой про допинг: человек вообще соображает, что говорит?