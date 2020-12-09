Дмитрий Васильев отреагировал на слова А. Резцовой, признавшейся в употреблении допинга

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на скандальные высказывания Анфисы Резцовой о допинге. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в интервью сказала, что в ходе карьеры применяла допинг и отрекаться от этого не собирается.
«Спортивная медицина разделяется на две части. Это легальная медицина, которая подразумевает под собой использование разрешённых препаратов для восстановления спортсменов, и всё, что касается запрещённых препаратов. И там, и там работают специалисты.
То, о чём говорила Анфиса Резцова, – мне вообще об этом ничего не известно. То она всех обвинила, что все на допинге, потом оказывается, что это какие-то программы», — приводятся слова Васильева на сайте «Вести.Ru».
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