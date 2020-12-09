Халили — о Легрейде: его стрельба на Кубке мира стала лучше, чем на молодёжном уровне

22-летний российский биатлонист Карим Халили оценил прорыв на старте сезона норвежца Стурлы Холма Легрейда, который старше его на год. На первом этапе Кубка мира в Контиолахти Легрейд сенсационно выиграл индивидуальную гонку, а на втором этапе победил в эстафете в составе сборной Норвегии.



«Да, он классно начал сезон, даже если бы и не было победы в первой гонке. Если сравнивать с его дебютом в прошлом году, когда он тоже был очень неплох, тогда он больше поднимался за счёт стрельбы. И ход по дистанции у него весьма неплохой. Мы с ним постоянно пересекались на стартах начиная с 2018 года. Я обратил внимание на такое обстоятельство – его стрельба на Кубке мира стала лучше, чем на молодёжном уровне и чемпионате Европы. Попадание в основную сборную его успокоило и сняло лишнее давление», — цитирует Халили официальный сайт СБР.

Карим также признался, что избежал неприятностей с коронавирусом.



«К счастью, да. Надеюсь, что и в дальнейшем смогу их избежать, но лучше постучать по дереву. В России я старался соблюдать все возможные требования, ни с кем не контактировал, кроме своего тренера. Жил и ел один. Выбрал такую линию поведения – как можно меньше контактов. Так что для меня ничего особо и не изменилось», — сказал биатлонист.