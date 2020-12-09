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Уткин о вручении Губерниеву ордена: гляди в оба — Колобкову его вручали перед увольнением

Уткин о вручении Губерниеву ордена: гляди в оба — Колобкову его вручали перед увольнением
Биатлон 0

Спортивный блогер Василий Уткин в шутливой форме прокомментировал вручение ордена Александра Невского комментатору Дмитрию Губерниеву.

«Поздравляю, Дима! Но, знаешь, вот министру спорта, нашему знакомому с тобой Паше Колобкову, такой дали за две недели до увольнения.

Так что, старик, гляди в оба! Просел что-то с биатлоном, а это твоя зона ответственности...» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сам Губерниев ответил коллеге в собственном телеграм-канале: «Вася, спасибо за переживания! После указа уже две недели прошли, так что будем жить».

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

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