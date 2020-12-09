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В 2020 году СБР оказал материально-техническую помощь 27 регионам России на 15 млн рублей

В 2020 году СБР оказал материально-техническую помощь 27 регионам России на 15 млн рублей
Биатлон 0

Союз биатлонистов России (СБР) подвёл итоги Программы помощи регионам страны в 2020 году.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в рамках Программы помощи регионам СБР оказал в текущем году материально-техническую помощь на сумму 15,075 млн рублей 38 спортивным организациям из 27 регионов России.

В числе этих регионов — республики Алтай, Башкортостан, Карелия, Коми, Марий-Эл, Мордовия и Татарстан, Алтайский, Забайкальский, Камчатский и Красноярский края, Владимирская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская и Ярославская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также города Москва и Санкт-Петербург», — сообщает официальный сайт организации.

В планах СБР на 2021 год — оказание помощи 15 региональным федерациям.

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