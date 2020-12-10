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Александр Логинов лидирует в рейтинге СБР, Игорь Малиновский — второй

Александр Логинов лидирует в рейтинге СБР, Игорь Малиновский — второй
Биатлон / Кубок мира 0

СБР на своём официальном сайте представил обновлённый рейтинг биатлонистов страны. Среди мужчин продолжает лидировать Александр Логинов. У женщин на первой строчке располагается Татьяна Акимова.

Рейтинг СБР. Мужчины
1. Александр Логинов – 272.
2. Игорь Малиновский – 243.
3. Матвей Елисеев – 230.
4. Карим Халили – 215.
5. Дмитрий Шамаев – 188.
6. Евгений Идинов – 186.
7. Вадим Филимонов – 178.
8. Эдуард Латыпов – 172.
9. Никита Матвеев – 165.
10. Рустам Каюмов – 157.

Женщины
1. Татьяна Акимова – 273.
2. Светлана Миронова – 240.
3. Екатерина Носкова – 229.
4. Наталья Гербулова – 227.
5. Ирина Казакевич – 219.
6. Евгения Павлова – 182.
7. Ольга Мощенкова – 172.
8. Виктория Сливко – 170.
9. Анна Никулина – 163.
10. Елизавета Каплина – 163.

Расписание 3-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Хохфильцене
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