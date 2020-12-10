Александр Логинов лидирует в рейтинге СБР, Игорь Малиновский — второй

СБР на своём официальном сайте представил обновлённый рейтинг биатлонистов страны. Среди мужчин продолжает лидировать Александр Логинов. У женщин на первой строчке располагается Татьяна Акимова.

Рейтинг СБР. Мужчины

1. Александр Логинов – 272.

2. Игорь Малиновский – 243.

3. Матвей Елисеев – 230.

4. Карим Халили – 215.

5. Дмитрий Шамаев – 188.

6. Евгений Идинов – 186.

7. Вадим Филимонов – 178.

8. Эдуард Латыпов – 172.

9. Никита Матвеев – 165.

10. Рустам Каюмов – 157.

Женщины

1. Татьяна Акимова – 273.

2. Светлана Миронова – 240.

3. Екатерина Носкова – 229.

4. Наталья Гербулова – 227.

5. Ирина Казакевич – 219.

6. Евгения Павлова – 182.

7. Ольга Мощенкова – 172.

8. Виктория Сливко – 170.

9. Анна Никулина – 163.

10. Елизавета Каплина – 163.