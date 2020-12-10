Носкова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России, Акимова — третья

Биатлонистка Екатерина Носкова, несмотря на два промаха, одержала победу в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России в Чайковском. Второй результат продемонстрировала Анастасия Евсюнина. Тройку призёров замкнула Татьяна Акимова.



Биатлон. Кубок России. Третий этап. Чайковский

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Екатерина Носкова – 48.13,2 (2).

2. Анастасия Евсюнина – +49,3 (0).

3. Татьяна Акимова – +1.45,2 (4).

4. Анастасия Кайшева – +2.11,0 (0).

5. Наталья Гербулова – +2.28,5 (3).

Ранее стало известно, что Татьяна Акимова присоединится к сборной России в Хохфильцене (Австрия) и выступит на четвёртом этапе Кубка мира.

Победителем индивидуальной гонки у мужчин на этапе Кубка России в Увате стал Семён Сучилов.