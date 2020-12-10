Касперович оценил старт сезона в исполнении Логинова

Александр Касперович, личный тренер лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова, оценил начало сезона в исполнении подопечного. На первых двух этапах в Контиолахти Логинов лишь раз смог попасть в первую десятку, в настоящее время россиянин занимает 21-е место в общем зачёте.
«Считаю, что сезон для него начался очень удачно. Всё же надо учитывать, что с марта он не выступал. Стартовать, не имея полгода соревновательной практики, очень сложно. Подготовка получилась скомканной. Он планировал участвовать и в летнем чемпионате, и в контрольных стартах, но постоянно что-то мешало. Он же не специально избегал эти старты.
В эстафете он смотрелся уже совсем иначе. Да, со стрельбой было не всё в порядке, но это влияние функциональной составляющей, всё взаимосвязано. В эстафете он рискнул, но тогда он всё ещё не мог «поймать» стойку. Уверен, в Хохфильцене Саша будет показывать уже другие результаты. Всё придёт, всё нормально», — приводит слова Касперовича ТАСС.
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