Шашилов: Павлова все проблемы решила – и с корреспондентами, и сама с собой

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мыслями по поводу женского спринта на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который состоится завтра, 11 декабря, в Хохфильцене (Австрия).



«Кто выйдет на старт? Анастасия Гореева слегка приболела, у неё свои проблемы, плюс мы дали ей акклиматизироваться, так как тут горы, а она молодая спортсменка. Сейчас она немного не в кондициях, но через три-четыре дня будет уже в порядке. Постараемся дать ей нормальную группу, чтобы она, акклиматизировавшись, уже проявила себя. Другие девушки постарше, поопытнее, так что пойдут как пойдут.



Переживает ли Татьяна Воронина после этапа в Контиолахти? Конечно переживает, себя тоже винит за то, что раскрутился прицел. Да и я не проверил этот момент. Оба мы виноваты в этом, потому что ждали, что она как Женя Павлова заедет в двадцатку со своими нолями. Даже при её скоростях мы на это рассчитывали. Но Павлова все проблемы решила: и с корреспондентами, и сама с собой. Но как получилось, так получилось. Думаю, ещё поднимется девушка», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Майгуров прокомментировал скандальные слова Павловой, которой «некомфортно» в сборной