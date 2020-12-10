Дмитрий Васильев: норвежцы больны чем угодно. И при этом обыгрывают всех здоровых

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление норвежских биатлонистов на этапах Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
«Наверху сплошь норвежцы? Понятно, что с больными тяжело соревноваться. У здоровых против них практически нет никаких шансов. Мы живём в мире абсурда. Никто не знает, что с этим делать.
Имею ли я в виду больных астмой? Да чем угодно! У них такое количество справок! Они больны всем, чем угодно. И при этом обыгрывают всех здоровых. Мы же понимаем, что все эти справки – это легализация использования допинга. Я это воспринимаю только так. Оллсбю писала, что в детстве дышала как будто через соломенную трубочку, так ей было тяжело, а сейчас она выигрывает по пять медалей на чемпионате мира. Это же полный бред!
Любой здравомыслящий человек, имеющий отношение к медицине, скажет, что такого не может быть. Пока норвежцы не откажутся от терапевтических справок, я их всех называю легализованными допингистами», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».
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