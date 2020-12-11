Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Сегодня, 11 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:20 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший 13-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (16-й), Эдуард Латыпов (31-й), Антон Бабиков (36-й), Евгений Гараничев (58-й) и Карим Халили (103-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 89-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
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