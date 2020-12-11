Стрельцов — о серебре на этапе Кубке России: потихоньку набираю форму после простуды

Биатлонист Кирилл Стрельцов поделился итогами индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Увате, где он стал серебряным призером.



«Остался доволен гонкой. Потихоньку набираю форму после простуды. Начинает получаться со стрельбой, потому что до этого все этапы она была провальной.



Промах на последней „стойке“? Думаю, что поторопился. Шёл с нулями, хотелось скорее закрыть все мишени. Немного помешали эти мысли.



Если говорить о том, что ходом лишь немного уступил Сучилову, приехавшему с Кубка мира, то повторю, что доволен тем, что набираю форму. Думаю, буду и дальше разгоняться.



Главная задача сейчас – набрать хорошую форму к «Ижевской винтовке». И там уже в конце декабря показать всё, на что способен», — цитирует Стрельцова «Тюменская арена».